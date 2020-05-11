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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T09:23
https://ria.ru/20200511/1571265167.html
Число медработников с коронавирусом в Пермском крае приблизилось к ста
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

Число медработников с коронавирусом в Пермском крае приблизилось к ста

09:23 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 11 мая - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 97 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у двух сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки коронавирусная инфекция выявлена у двух медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 97 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.
Ранее представитель краевого минздрава пояснял РИА Новости, что наибольшее число заболевших сотрудников было зарегистрировано в городской больнице Перми №7 и ведомственной клинике "РЖД-Медицина".
По данным ведомства на утро 11 мая, всего в регионе 743 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 384 пациента, 21 скончался, на домашнем карантине остаются более 1,2 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПермьПермский край
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