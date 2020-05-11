Число медработников с коронавирусом в Пермском крае приблизилось к ста

ПЕРМЬ, 11 мая - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 97 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у двух сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки коронавирусная инфекция выявлена у двух медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 97 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.
Ранее представитель краевого минздрава пояснял РИА Новости, что наибольшее число заболевших сотрудников было зарегистрировано в городской больнице Перми №7 и ведомственной клинике "РЖД-Медицина".
По данным ведомства на утро 11 мая, всего в регионе 743 подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 384 пациента, 21 скончался, на домашнем карантине остаются более 1,2 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.