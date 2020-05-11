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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T09:19
https://ria.ru/20200511/1571265084.html
В Тамбовской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

09:19 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще девять детей, сообщает администрация региона.
"Девяносто один новый случай сегодня. Из них: 36 мужчин, 45 женщин, 10 детей (девочки 7, 8, 14, 16, 17 лет, мальчики 1, 3, 3, 13, 15 лет). Возраст взрослых - от 22 до 90 лет. Пятеро прибыли из других регионов, 86 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1403 (294 из них выздоровели: 157 выписаны из стационара, 137 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, три летальных исхода)", - информирует областная администрация.
На данный момент госпитализированы 377 человек, у 201 диагноз подтвержден, 58 - с подозрением, у 10 - отрицательный диагноз, а у 108 анализы в работе, из госпитализированных у 197 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2436 (из них подтверждённых случаев - 905, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3780. Выписано из больниц – 341. Всего обследованных лиц - 6934", - сообщает администрация региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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