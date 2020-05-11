В Тамбовской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области , среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще девять детей, сообщает администрация региона.

"Девяносто один новый случай сегодня. Из них: 36 мужчин, 45 женщин, 10 детей (девочки 7, 8, 14, 16, 17 лет, мальчики 1, 3, 3, 13, 15 лет). Возраст взрослых - от 22 до 90 лет. Пятеро прибыли из других регионов, 86 контактных с приехавшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 1403 (294 из них выздоровели: 157 выписаны из стационара, 137 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, три летальных исхода)", - информирует областная администрация.

На данный момент госпитализированы 377 человек, у 201 диагноз подтвержден, 58 - с подозрением, у 10 - отрицательный диагноз, а у 108 анализы в работе, из госпитализированных у 197 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 2436 (из них подтверждённых случаев - 905, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 3780. Выписано из больниц – 341. Всего обследованных лиц - 6934", - сообщает администрация региона.