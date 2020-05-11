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2020-05-11T09:36
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Продажи "АвтоВАЗа" в апреле в России снизились в три раза
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РИА Новости

Продажи "АвтоВАЗа" в апреле в России снизились в три раза

09:15 11.05.2020 (обновлено: 09:36 11.05.2020)
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Сборка автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. "АвтоВАЗ" в апреле продал в России 10 055 машин, что в 3,2 раза меньше по сравнению с апрелем прошлого года, следует из сообщения компании.
Так, в апреле 2019 года "АвтоВАЗ" продал в России 32 316 машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
"Lada подвела итоги первого месяца в режиме "самоизоляции", в апреле продажи составили 10 055 автомобилей, включая продажи Niva в размере 659 штук. Топ-3 наиболее популярных автомобилей Lada возглавили модели семейства Granta с результатом 3058 автомобилей. На втором месте по популярности - семейство Vesta. В апреле было продано 2913 автомобилей Lada Vesta. Третье место заняли пассажирские версии семейства Largus - 1286 автомобилей", - сообщает компания.
По собственной оценке компании, Lada сохранила лидирующую позицию по доле рынка в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей.
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"В эти непростые времена мы должны развивать новые каналы сбыта и способы коммуникации с клиентами. На данный момент наши дилеры открыты в каждом городе, где это разрешено, при строгом соблюдении всех необходимых мер санитарной безопасности. Учитывая длительный период ограничений, в апреле мы также успешно запустили онлайн-систему покупки наших автомобилей. Эти два фактора, помимо качества текущего клиентского предложения, высокого профессионализма и оперативности дилеров Lada, позволили нам повысить привлекательность бренда Lada и показать достаточно хороший для текущих обстоятельств уровень продаж", - заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.
Апрель, согласно указу президента РФ, был объявлен в стране нерабочим месяцем с сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса. Решения о работе дилерских центров и станций техобслуживания были отданы на откуп регионам. По данным ассоциации автодилеров РоАД, к концу месяца лишь чуть более 10 регионов разрешили открыть у себя дилерские центры.
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Коронавирус в РоссииРоссияLada VestaАвтоВАЗТольяттиЭкономика
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