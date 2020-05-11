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2020-05-11T10:44
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СК возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном хосписе
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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном хосписе

09:12 11.05.2020 (обновлено: 10:44 11.05.2020)
24058
© Фото : пресс-служба главы КрасногорскаНа месте пожара в частном хосписе в Красногорске
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
© Фото : пресс-служба главы Красногорска
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пожар в частном хосписе в Красногорске, в результате которого погибли люди, мог возникнуть из-за неисправности электропроводки, сообщила пресс-служба подмосковного управления СК.
Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
Пожар в красногорском хосписе случился в ночь на 11 мая. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. Возгорание полностью ликвидировали в 01:09 (мск).
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем: воспламенились личные вещи одного из пациентов. При этом, согласно информации местных властей, в этом здании хоспис не был зарегистрирован.
Пожар в хосписе в Красногорске
Вчера, 06:01
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Пожар в хосписе в КрасногорскеСледственный комитет России (СК РФ)КрасногорскПроисшествия
Популярные комментарии
Липовые проверки, никудышные учения... Какое-то издание написало, что в марте у них МЧС провело учение как раз по борьбе с огнём. В общем коррупция в стране запредельная
11 мая, 09:42
zzzeebra
810110
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