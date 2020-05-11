СК возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном хосписе

На месте пожара в частном хосписе в Красногорске

© Фото : пресс-служба главы Красногорска На месте пожара в частном хосписе в Красногорске

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пожар в частном хосписе в . Пожар в частном хосписе в Красногорске , в результате которого погибли люди, мог возникнуть из-за неисправности электропроводки, сообщила пресс-служба подмосковного управления СК

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

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Пожар в красногорском хосписе случился в ночь на 11 мая. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. Возгорание полностью ликвидировали в 01:09 (мск).