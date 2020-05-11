СК возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном хосписе

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пожар в частном хосписе в Красногорске, в результате которого погибли люди, мог возникнуть из-за неисправности электропроводки, сообщила пресс-служба подмосковного управления СК.
Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи назначили проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
Пожар в красногорском хосписе случился в ночь на 11 мая. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. Возгорание полностью ликвидировали в 01:09 (мск).
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем: воспламенились личные вещи одного из пациентов. При этом, согласно информации местных властей, в этом здании хоспис не был зарегистрирован.