Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных

"Вчера (в воскресенье - ред.) днем в провинции Бадгис было освобождено 17 военных и полицейских администрации Кабула", - написал Муджахид в Twitter.

Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Афганское правительство согласилось постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.