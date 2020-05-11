Талибы заявили об освобождении еще 17 афганских пленных

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" заявило об освобождении еще 17 афганских полицейских и военных, находившихся в плену у талибов, заявил в пятницу представитель движения Забихулла Муджахид.
"Вчера (в воскресенье - ред.) днем в провинции Бадгис было освобождено 17 военных и полицейских администрации Кабула", - написал Муджахид в Twitter.
По его словам, движение предоставило бывшим пленникам одежду и пять тысяч афгани (около 65 долларов США) каждому.
Ранее совет национальной безопасности Афганистана сообщил, что власти страны на данный момент освободили из заключения одну тысячу представителей радикального движения "Талибан".
Талибы требуют от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США. Афганское правительство согласилось постепенно освобождать 1,5 тысячи заключенных.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.