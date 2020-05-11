В Техасе не менее пяти человек пострадали при стрельбе в парке

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы в парке города Форт-Уэрт в штате Техас в США, говорится в заявлении представителя местной полиции, опубликованном в Facebook.
По словам представителя полиции, стрельба произошла в парке, где происходил запуск фейерверков, прозвучали приблизительно 30 выстрелов. Он сообщил, что в результате стрельбы были ранены пять человек, их доставили в ближайшие больницы, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Представитель полиции подчеркнул, что будет проведено расследование произошедшего инцидента.