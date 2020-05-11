В Техасе не менее пяти человек пострадали при стрельбе в парке

По словам представителя полиции, стрельба произошла в парке, где происходил запуск фейерверков, прозвучали приблизительно 30 выстрелов. Он сообщил, что в результате стрельбы были ранены пять человек, их доставили в ближайшие больницы, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.