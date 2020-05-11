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2020-05-11T09:09
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В Техасе не менее пяти человек пострадали при стрельбе в парке
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РИА Новости

В Техасе не менее пяти человек пострадали при стрельбе в парке

09:09 11.05.2020
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© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы в парке города Форт-Уэрт в штате Техас в США, говорится в заявлении представителя местной полиции, опубликованном в Facebook.
По словам представителя полиции, стрельба произошла в парке, где происходил запуск фейерверков, прозвучали приблизительно 30 выстрелов. Он сообщил, что в результате стрельбы были ранены пять человек, их доставили в ближайшие больницы, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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Представитель полиции подчеркнул, что будет проведено расследование произошедшего инцидента.
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