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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T11:45
https://ria.ru/20200511/1571264627.html
"Будто изнутри выворачивали": врач рассказал о первых симптомах COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308383_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b1c142a41d41e577409cd3c075379f83.jpg
РИА Новости

"Будто изнутри выворачивали": врач рассказал о первых симптомах COVID-19

09:06 11.05.2020 (обновлено: 11:45 11.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" в Москве
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, перенесший тяжелую форму COVID-19, рассказал "Российской газете" о первых симптомах болезни.
По словам медика, он был начальником обсерватора, в котором коронавирусом заразилась медсестра. Через пять дней после того, как стало известно о ее болезни, у врача пропали обоняние и вкус.

"Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было", — рассказал он.

После этого Унгарлинов самоизолировался в обсерваторе и сдал мазок, который показал положительный результат.
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Кроме того, первый рентген выявил одностороннюю очаговую пневмонию, а повторный — двустороннюю. На томографии выяснилось, что 45 процентов легочной ткани поражено.
Врач отметил, что на снимках просматривались эффекты "матового стекла" и "булыжной мостовой", которые свидетельствовали о тяжелой степени недуга.
Следующую неделю он находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.

"Температура 39,9, причем постоянная и ничем не сбивается. Очень тяжело было. Все тело ломило, кости болели. Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали", — вспоминает Унгарлинов.

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Спустя месяц повторный тест показал отрицательный результат, однако врач остался в больнице долечивать пневмонию.
За весь период эпидемии COVID-19 в России выявлено 209 688 случаев заражения, 34 306 человек выздоровели, 1915 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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