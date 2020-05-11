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2020-05-11T13:53
https://ria.ru/20200511/1571264533.html
В Башкирии мотоциклист ранил таксиста из "травмата"
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РИА Новости

В Башкирии мотоциклист ранил таксиста из "травмата"

09:00 11.05.2020 (обновлено: 13:53 11.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 11 мая — РИА Новости. Мотоциклист несколько раз выстрелил из травматического оружия в таксиста, угрожавшего ему отверткой в ходе дорожного конфликта в Башкирии, водитель автомобиля получил ранения, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, конфликт произошел на улице Хвойной села Мариинское между двумя жителями города Стерлитамака — водителем такси (1977 года рождения) и водителем мотоцикла (1988 года рождения). По предварительным данным, причиной инцидента послужила спорная дорожная ситуация.
Сотрудник полиции
8 мая, 18:58
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"После словесной перепалки завязалась драка, в ходе которой водитель такси достал отвертку и начал угрожать ею своему оппоненту. В ответ другой участник конфликта достал травматическое оружие и предупредил о том, что в случае нападения на него он применит пистолет. Водитель такси не принял предупреждение всерьез и начал нападать с отверткой в руках, и водитель мотоцикла начал отстреливаться от нападавшего в область ног. В итоге он совершил шесть выстрелов, четыре из которых попали в таксиста. После чего водитель мотоцикла начал избивать своего оппонента шлемом", — сообщает башкирская полиция.
Ведомство информирует, что конфликт прекратили прибывшие полицейские. На данный момент изучаются все обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством России.
Сотрудник полиции
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Республика БашкортостанСтерлитамакПроисшествия
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