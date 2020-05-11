В Башкирии мотоциклист ранил таксиста из "травмата"

"После словесной перепалки завязалась драка, в ходе которой водитель такси достал отвертку и начал угрожать ею своему оппоненту. В ответ другой участник конфликта достал травматическое оружие и предупредил о том, что в случае нападения на него он применит пистолет. Водитель такси не принял предупреждение всерьез и начал нападать с отверткой в руках, и водитель мотоцикла начал отстреливаться от нападавшего в область ног. В итоге он совершил шесть выстрелов, четыре из которых попали в таксиста. После чего водитель мотоцикла начал избивать своего оппонента шлемом", — сообщает башкирская полиция.