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2020-05-11T08:57
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Представитель партии рассказал о состоянии экс-премьера Индии Сингха
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РИА Новости

Представитель партии рассказал о состоянии экс-премьера Индии Сингха

08:57 11.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Манмохан Сингх
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Состояние госпитализированного накануне вечером бывшего премьер-министра Индии Манмохана Сингха стабильное, сообщил индийским СМИ представитель его партии "Всеиндийский конгресс".
Сингха в воскресенье вечером доставили во Всеиндийский институт медицинских наук в Дели из-за болей в груди. В 2009 году экс-премьер перенес в этом институте операцию по шунтированию сердца, в ходе которой ему было имплантировано пять трансплантатов.
"Доктор Манмохан Сингх был госпитализирован для наблюдения и исследований после того, как у него появилась лихорадочная реакция на новое лекарство. Он находится под наблюдением, чтобы исключить другие причины лихорадки, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал представитель со ссылкой на врачей института.
"Он стабилен и находится под наблюдением бригады врачей в кардиоторакальном центре Всеиндийского института медицинских наук ", - добавил представитель партии.
В настоящее время Сингх представляет Раджастан в верхней палате парламента и является одним из лидеров оппозиционной партии "Всеиндийский конгресс". Сингх был премьер-министром Индии с 2004 по 2014 год.
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ДелиМанмохан СингхИндияВ мире
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