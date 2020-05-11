Представитель партии рассказал о состоянии экс-премьера Индии Сингха

"Доктор Манмохан Сингх был госпитализирован для наблюдения и исследований после того, как у него появилась лихорадочная реакция на новое лекарство. Он находится под наблюдением, чтобы исключить другие причины лихорадки, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказал представитель со ссылкой на врачей института.