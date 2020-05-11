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В Китае 16 человек задержали за контрабанду золота
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РИА Новости

В Китае 16 человек задержали за контрабанду золота

08:52 11.05.2020 (обновлено: 15:40 11.05.2020)
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© AP Photo / Andy WongСотрудники таможенной службы в Пекине
Сотрудники таможенной службы в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Сотрудники таможенной службы в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости. Сотрудники китайской таможни в восточной провинции Фуцзянь задержали 16 человек в связи с делом о контрабанде золота на 820 миллионов юаней (116 миллионов долларов), сообщает агентство Синьхуа.
Уточняется, что с февраля 2017 года члены группы контрабандистов смогли скупить на внутреннем китайском рынке около трех тонн золота и изделий из него, спрятать в деталях аудиодекодеров и незаконным путем вывезти в Гонконг. Там аудиодекодеры разбирались, а золото сбывалось местным компаниям.
Задержанные, помимо прочего, подозреваются в незаконном получении около 120 миллионов юаней (примерно 16,9 миллиона долларов) по схемам возврата экспортных пошлин.
Город Пекин
8 ноября 2019, 14:17
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