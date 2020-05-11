В Китае 16 человек задержали за контрабанду золота

Уточняется, что с февраля 2017 года члены группы контрабандистов смогли скупить на внутреннем китайском рынке около трех тонн золота и изделий из него, спрятать в деталях аудиодекодеров и незаконным путем вывезти в Гонконг. Там аудиодекодеры разбирались, а золото сбывалось местным компаниям.
Задержанные, помимо прочего, подозреваются в незаконном получении около 120 миллионов юаней (примерно 16,9 миллиона долларов) по схемам возврата экспортных пошлин.
8 ноября 2019, 14:17В Китае японец получил пожизненный срок за контрабанду наркотиков