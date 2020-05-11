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2020-05-11T08:48
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Воробьев поручил определить помощь пострадавшим при пожаре в Красногорске
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РИА Новости

Воробьев поручил определить помощь пострадавшим при пожаре в Красногорске

08:48 11.05.2020
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© Фото : МЧС РФПожар в хосписе в Красногорске
Пожар в хосписе в Красногорске
© Фото : МЧС РФ
Пожар в хосписе в Красногорске
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил первому зампреду правительства Подмосковья разобраться в том, какая помощь сейчас необходима людям, пострадавшим при пожаре в хосписе в Красногорске, сообщает Telegram-канал главы региона.
МЧС в ночь на понедельник сообщило о пожаре в частном хосписе в Красногорске. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. Как заявили РИА Новости в экстренных службах, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. По данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"О ситуации с места всю ночь мне докладывал зампред правительства - руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев. Поручил первому зампреду правительства Ольге Забраловой разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям", - говорится в сообщении Воробьева.
Глава Подмосковья также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что на месте происшествия будут работать следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Кадры с места пожара в хосписе в подмосковном Красногорске
Вчера, 02:37
Опубликованы кадры с места пожара в хосписе в Красногорске
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Пожар в хосписе в КрасногорскеОльга ЗабраловаАндрей ВоробьевКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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