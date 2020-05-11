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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-11T08:45
https://ria.ru/20200511/1571264299.html
В Эр-Рияде в три раза повысят НДС
https://cdn25.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_0:70:2001:1195_1036x0_80_0_0_dc442194d36fb53545d9d1168b1eab95.jpg
РИА Новости

В Эр-Рияде в три раза повысят НДС

08:45 11.05.2020
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© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джаадан заявил, что королевство приостанавливает с июня выплату прожиточного минимума и повышает с июля налог на добавленную стоимость в три раза в рамках сокращения государственных расходов на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, сообщает саудовское агентство SPA.
Министр отметил необходимость сокращения государственных расходов и принятия мер по стабилизации доходов от нефти. По его словам, вызванный пандемией коронавируса кризис привел к трем экономическим шокам – падению спроса на нефть, приостановлению экономической деятельности на местах и незапланированным расходам, которые потребовали увеличения объема помощи сектору здравоохранения со стороны государства.
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
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Аль-Джаадан подчеркнул, что министерство финансов королевства совместно с министерством экономики и планирования представило ряд мер, среди которых, в частности, приостановление выплаты прожиточного минимума с июня и повышение налога на добавленную стоимость с 5 до 15% с июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус COVID-19Цены на нефтьВОЗСаудовская АравияВ мире
Популярные комментарии
Повоевали с Россией в нефтяную войну)))
11 мая, 08:46
АПАндрей Петров
1620002
Счастливой поездки в Саудовскую Арвию... Надеюсь, вас там палками не побьют за шорты... :-D
11 мая, 08:58
Владислав Леончук
1040001
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