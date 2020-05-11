В Эр-Рияде в три раза повысят НДС

Министр отметил необходимость сокращения государственных расходов и принятия мер по стабилизации доходов от нефти. По его словам, вызванный пандемией коронавируса кризис привел к трем экономическим шокам – падению спроса на нефть, приостановлению экономической деятельности на местах и незапланированным расходам, которые потребовали увеличения объема помощи сектору здравоохранения со стороны государства.