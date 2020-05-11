В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев коронавируса

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

НОВОСИБИРСК, 11 мая - РИА Новости. Семьдесят один новый случай инфицирования Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба, на 10.00 (06.00 мск) 11 мая в регионе зафиксирован всего 1171 случай заражения коронавирусом, 72 из них дети. 314 человек выздоровели, 15 скончались", - говорится в сообщении.

По данным властей, в отделениях реанимации находятся 55 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 16 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 88 детей с подозрением на коронавирус, а также с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1422. Четыре человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, трое находятся в Черепановской, двое – в Сузунской, два пациента – в Карасукской ЦРБ и один человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.

Всего в Новосибирской области проведено более 58 тысяч тестов на коронавирус.