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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T08:40
https://ria.ru/20200511/1571264207.html
В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев коронавируса

08:40 11.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 мая - РИА Новости. Семьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на 10.00 (06.00 мск) 11 мая в регионе зафиксирован всего 1171 случай заражения коронавирусом, 72 из них дети. 314 человек выздоровели, 15 скончались", - говорится в сообщении.
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По данным властей, в отделениях реанимации находятся 55 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 16 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализировано 88 детей с подозрением на коронавирус, а также с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1422. Четыре человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, трое находятся в Черепановской, двое – в Сузунской, два пациента – в Карасукской ЦРБ и один человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ.
Всего в Новосибирской области проведено более 58 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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