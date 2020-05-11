Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

НОВОСИБИРСК, 11 мая - РИА Новости. Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших превысило 700 человек, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Новые случаи зафиксированы в Барнауле, Бийске, Благовещенском районе, Новоалтайске, Змеиногорском районе, Заринске, Тальменском районе, Славгороде, Третьяковском районе, Косихинском районе, Бурлинском районе, Мамонтовском районе.
"На 11 мая общее число заболевших - 707 человек, в том числе 78 детей до 17 лет... Всего выздоровело 199 человек, за прошедшие сутки выписанных пациентов не было", - сообщает штаб.
На 11 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 43 тысячи 681 человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 6115 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция почти у 10 тысяч человек.
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