Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ

НОВОСИБИРСК, 11 мая - РИА Новости. Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае , общее число заболевших превысило 700 человек, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Новые случаи зафиксированы в Барнауле Бийске , Благовещенском районе, Новоалтайске , Змеиногорском районе, Заринске , Тальменском районе, Славгороде , Третьяковском районе, Косихинском районе, Бурлинском районе, Мамонтовском районе.

"На 11 мая общее число заболевших - 707 человек, в том числе 78 детей до 17 лет... Всего выздоровело 199 человек, за прошедшие сутки выписанных пациентов не было", - сообщает штаб.

На 11 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 43 тысячи 681 человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 6115 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция почти у 10 тысяч человек.