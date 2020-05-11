Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T08:35
https://ria.ru/20200511/1571263962.html
На Камчатке с 12 мая разрешат прогулки с детьми
https://cdn23.img.ria.ru/images/155534/37/1555343729_0:0:3207:1804_1036x0_80_0_0_846d084db49d7a0a695e66947786b658.jpg
РИА Новости

На Камчатке с 12 мая разрешат прогулки с детьми

08:35 11.05.2020
1679
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖенщины с детьми
Женщины с детьми
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Женщины с детьми. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая - РИА Новости. Ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения COVID-19, будут сняты на Камчатке с 12 мая, при этом режим самоизоляции сохранится до 31 мая включительно, сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов.
Ранее сообщалось, что власти Камчатки продлили режим самоизоляции и масочный режим на полуострове до 31 мая включительно. При этом глава региона заявлял, что до 11 мая могут быть приняты решения относительно ослабления действующих ограничительных мер.
"Мы ряд ограничений снимем уже с завтрашнего дня. В первую очередь они коснутся вопроса, который наиболее часто задавался, это работа предприятий сферы услуг — это парикмахерские, салоны красоты, химчистки, специализированные учреждения по ремонту одежды и обуви. Все они начнут работать с завтрашнего дня с ограничениями, которые будут касаться соблюдения санитарных правил, с обязанностью владельцев соответствующих предприятий обеспечить использование масок и перчаток всеми посетителями", - сказал Солодов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такое решение принято для того, чтобы "бизнес возвращался к работе", а жители края - "к тем бытовым услугам, которые являются частью нормальной жизни".
Сотрудник полиции проверяет документы у мужчины
Вчера, 03:04Распространение нового коронавируса
Названы регионы — лидеры по числу нарушений самоизоляции
Кроме того, с 12 мая в регионе откроются непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров, а также будут разрешены прогулки с детьми и одиночные занятия спортом на свежем воздухе.
"Мы будем очень внимательно отслеживать тенденцию развития заболевания в ближайшие дни. Если те признаки оптимизма, которые мы сейчас видим, подтвердятся, мы будет предлагать дальнейшее последовательное поэтапное снятие ограничений, чтобы мы могли возвращаться к нормальной жизни при соблюдении всех требований", - добавил врио губернатора.
По данным на 11 мая, в Камчатском края официально подтверждено 384 случая заражения COVID-19, из них 12 детей в возрасте от 0 до 16 лет. 5 человек нуждаются в интенсивной терапии, 2 из них на неивазивной вентиляции легких, 2 - на инвазивной, при этом один пациент находится в критическом состоянии. За весь период выздоровели 82 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
29 апреля, 18:07Распространение нового коронавируса
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
300001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Камчатский крайОбщество
Рекомендуем
Девушка в маске и перчатках
В Магаданской области продлили масочный режим до 25 мая
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Новосибирской области выявили более 70 новых случаев коронавируса
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
В Эр-Рияде в три раза повысят НДС
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Анализ на коронавирус, взятый у пациента в приемном отделении госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2453
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии COVID-19
Пожар в хосписе в Красногорске
Воробьев поручил определить помощь пострадавшим при пожаре в Красногорске
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр Индии Манмохан Сингх
Представитель партии рассказал о состоянии экс-премьера Индии Сингха
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Бурятии число выявленных случаев коронавируса выросло до 659
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
Медицинский работник
В Белоруссии за сутки выявили 921 заболевшего COVID-19
Дождь в Москве
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния