На Камчатке с 12 мая разрешат прогулки с детьми

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мая - РИА Новости. Ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения COVID-19, будут сняты на Ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения COVID-19, будут сняты на Камчатке с 12 мая, при этом режим самоизоляции сохранится до 31 мая включительно, сообщил врио губернатора региона Владимир Солодов.

Ранее сообщалось, что власти Камчатки продлили режим самоизоляции и масочный режим на полуострове до 31 мая включительно. При этом глава региона заявлял, что до 11 мая могут быть приняты решения относительно ослабления действующих ограничительных мер.

"Мы ряд ограничений снимем уже с завтрашнего дня. В первую очередь они коснутся вопроса, который наиболее часто задавался, это работа предприятий сферы услуг — это парикмахерские, салоны красоты, химчистки, специализированные учреждения по ремонту одежды и обуви. Все они начнут работать с завтрашнего дня с ограничениями, которые будут касаться соблюдения санитарных правил, с обязанностью владельцев соответствующих предприятий обеспечить использование масок и перчаток всеми посетителями", - сказал Солодов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такое решение принято для того, чтобы "бизнес возвращался к работе", а жители края - "к тем бытовым услугам, которые являются частью нормальной жизни".

Кроме того, с 12 мая в регионе откроются непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров, а также будут разрешены прогулки с детьми и одиночные занятия спортом на свежем воздухе.

"Мы будем очень внимательно отслеживать тенденцию развития заболевания в ближайшие дни. Если те признаки оптимизма, которые мы сейчас видим, подтвердятся, мы будет предлагать дальнейшее последовательное поэтапное снятие ограничений, чтобы мы могли возвращаться к нормальной жизни при соблюдении всех требований", - добавил врио губернатора.

По данным на 11 мая, в Камчатском края официально подтверждено 384 случая заражения COVID-19, из них 12 детей в возрасте от 0 до 16 лет. 5 человек нуждаются в интенсивной терапии, 2 из них на неивазивной вентиляции легких, 2 - на инвазивной, при этом один пациент находится в критическом состоянии. За весь период выздоровели 82 человека.