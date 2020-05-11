Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии COVID-19

Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай. Архивное фото

Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай

ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Власти китайского города Власти китайского города Ухань , ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.

Ранее сообщалось, что после долгого перерыва в Ухане за два последних дня было выявлено шесть новых зараженных коронавирусом, при этом все случаи – локальные. Вместе с тем, на данный момент под медицинским наблюдением находятся 615 бессимптомных носителей COVID-19.

"В настоящий момент перед городом все еще стоят крайне серьезные задачи в области профилактики и борьбы с распространением эпидемии, необходимо своевременно укреплять защиту от ввозных случаев, а также важно не допустить возврата к прежней ситуации", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Подчеркивается, что "следует уделять пристальное внимание нормализации мер по профилактике и борьбе с эпидемией и решительно сдерживать риск возврата к прежней (сложной эпидемиологической - ред.) ситуации".

В Ухане после 4 апреля не сообщалось о новых случаях заражения, 18 апреля город был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией. Однако ранее в воскресенье государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в Ухане за последние сутки был выявлен новый случай заражения, а также 16 бессимптомных инфицированных.

Китайские власти не включают бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, в общую статистику, и переквалифицируют их в подтвержденные только тогда, когда у них проявляются симптомы.

За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 зараженных коронавирусной инфекцией, 3 869 из них скончались.