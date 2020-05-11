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2020-05-11T08:20
https://ria.ru/20200511/1571263574.html
Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии COVID-19
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РИА Новости

Власти Уханя намерены не допустить второй волны эпидемии COVID-19

08:20 11.05.2020
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© AFP 2020 / Hector RetamalЧеловек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
© AFP 2020 / Hector Retamal
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Власти китайского города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, намерены приложить все усилия и не допустить второй волны эпидемии, с которой тут фактически справились, говорится в заявлении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Ранее сообщалось, что после долгого перерыва в Ухане за два последних дня было выявлено шесть новых зараженных коронавирусом, при этом все случаи – локальные. Вместе с тем, на данный момент под медицинским наблюдением находятся 615 бессимптомных носителей COVID-19.
"В настоящий момент перед городом все еще стоят крайне серьезные задачи в области профилактики и борьбы с распространением эпидемии, необходимо своевременно укреплять защиту от ввозных случаев, а также важно не допустить возврата к прежней ситуации", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Подчеркивается, что "следует уделять пристальное внимание нормализации мер по профилактике и борьбе с эпидемией и решительно сдерживать риск возврата к прежней (сложной эпидемиологической - ред.) ситуации".
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В Ухане после 4 апреля не сообщалось о новых случаях заражения, 18 апреля город был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией. Однако ранее в воскресенье государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в Ухане за последние сутки был выявлен новый случай заражения, а также 16 бессимптомных инфицированных.
Китайские власти не включают бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, в общую статистику, и переквалифицируют их в подтвержденные только тогда, когда у них проявляются симптомы.
За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50 339 зараженных коронавирусной инфекцией, 3 869 из них скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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