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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T08:14
https://ria.ru/20200511/1571263506.html
Число зараженных коронавирусом в Якутии возросло до 551
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571155064_0:152:3371:2048_1036x0_80_0_0_2ef44c85dcd00cb4a01f70a38382c6a9.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Якутии возросло до 551

08:14 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 11 мая - РИА Новости. Лаборатории Якутии за сутки подтвердили коронавирус у 41 жителя республики, число зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе возросло с 510 до 551, сообщает оперативный штаб республики.
"В Якутии за сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавируса, 16 человек выздоровели. 38 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Якутске, 2 случая в Алданском и 1 в Хангаласском районе. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. 8 человек по-прежнему в тяжёлом состоянии: 6 в Якутске, 2 - в Мирном", - рассказали в оперштабе.
За весь период в Якутии от коронавируса выздоровели 97 человек. На 11 мая в регионе официально зарегистрирован 551 случай коронавируса. Летальных исхода - четыре.
"За сутки всеми лабораториями республики обработано 2060 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 600 человек", - добавили в оперативном штабе.
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Ранее сообщалось, что в суде рассмотрят административное дело в отношении владельца частного пансионата для престарелых в Якутске, где выявлены девять инфицированных коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Якутск
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