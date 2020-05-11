Число зараженных коронавирусом в Якутии возросло до 551

Врачи и пациент в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ

ЯКУТСК, 11 мая - РИА Новости. Лаборатории Лаборатории Якутии за сутки подтвердили коронавирус у 41 жителя республики, число зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе возросло с 510 до 551, сообщает оперативный штаб республики.

"В Якутии за сутки зарегистрирован 41 новый случай коронавируса, 16 человек выздоровели. 38 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Якутске , 2 случая в Алданском и 1 в Хангаласском районе. Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются. 8 человек по-прежнему в тяжёлом состоянии: 6 в Якутске, 2 - в Мирном", - рассказали в оперштабе.

За весь период в Якутии от коронавируса выздоровели 97 человек. На 11 мая в регионе официально зарегистрирован 551 случай коронавируса. Летальных исхода - четыре.

"За сутки всеми лабораториями республики обработано 2060 тестов на коронавирус, в обсерваторах находятся 600 человек", - добавили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в суде рассмотрят административное дело в отношении владельца частного пансионата для престарелых в Якутске, где выявлены девять инфицированных коронавирусом.