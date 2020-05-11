В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

"Сегодня в Таиланде зарегистрированы шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все новые случаи заражения произошли в южных провинциях страны. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.

"Это те, о ком я говорил вчера на брифинге – они не попали во вчерашнюю статистику, так как результаты их тестов на коронавирус были получены вчера утром, непосредственно перед брифингом. Хочу обратить внимание на тот факт, что они принадлежат к возрастной группе, к которой относится большинство новых пациентов в последние недели – от 20 до 29 лет", - добавил он.