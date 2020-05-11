В Таиланде выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Таиланде в понедельник, смертей от инфекции за сутки не было, всего с начала пандемии в Таиланде заразились 3015 человек. Об этом на брифинге в Доме правительства в Бангкоке сообщил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все новые случаи заражения произошли в южных провинциях страны. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.
Висануйотхин назвал статистические показатели на 11 мая: общее число заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3015 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2 796 человек.
"Все новые пациенты – граждане Таиланда, среди них – один шестилетний ребенок в провинции Наративат, заразившийся от своего отца, пациента, уже учтенного статистикой. Еще один человек заболел в провинции Ялла, он заразился от участников религиозной церемонии в Малайзии, это третье поколение заражений, связанных с этой церемонией, с конца марта", - сказал Висануйотхин.
По его словам, еще четыре заражения зарегистрированы на острове Пхукет среди лиц, подвергавшихся опасности заражения по работе – это один полицейский и три работника торговли.
"Это те, о ком я говорил вчера на брифинге – они не попали во вчерашнюю статистику, так как результаты их тестов на коронавирус были получены вчера утром, непосредственно перед брифингом. Хочу обратить внимание на тот факт, что они принадлежат к возрастной группе, к которой относится большинство новых пациентов в последние недели – от 20 до 29 лет", - добавил он.
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