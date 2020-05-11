В Бурятии число выявленных случаев коронавируса выросло до 659

КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Количество выявленных зараженных коронавирусом в Бурятии возросло за сутки на 39 и достигло 659, сообщается на сайте минздрава республики.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 (3.00 мск) часов 11.05.2020 зарегистрировано 659 (+39) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 191 человек, умерло 5 человек. Проходят лечение в стационарах 290 пациентов, на амбулаторном лечении, в пансионате 173 пациента", - говорится в сообщении.
На утро понедельника в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 290 больных, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.