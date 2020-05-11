В Бурятии число выявленных случаев коронавируса выросло до 659

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 (3.00 мск) часов 11.05.2020 зарегистрировано 659 (+39) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 191 человек, умерло 5 человек. Проходят лечение в стационарах 290 пациентов, на амбулаторном лечении, в пансионате 173 пациента", - говорится в сообщении.