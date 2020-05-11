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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T07:54
https://ria.ru/20200511/1571263203.html
В Бурятии число выявленных случаев коронавируса выросло до 659
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В Бурятии число выявленных случаев коронавируса выросло до 659

07:54 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Количество выявленных зараженных коронавирусом в Бурятии возросло за сутки на 39 и достигло 659, сообщается на сайте минздрава республики.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 8.00 (3.00 мск) часов 11.05.2020 зарегистрировано 659 (+39) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 191 человек, умерло 5 человек. Проходят лечение в стационарах 290 пациентов, на амбулаторном лечении, в пансионате 173 пациента", - говорится в сообщении.
На утро понедельника в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 290 больных, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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