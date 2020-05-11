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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T07:48
https://ria.ru/20200511/1571263086.html
В Кузбассе седьмой пациент с COVID-19 скончался от пневмонии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a76544752a0fd68e1c2a7622a87cec46.jpg
РИА Новости

В Кузбассе седьмой пациент с COVID-19 скончался от пневмонии

07:48 11.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик
КЕМЕРОВО, 11 мая - РИА Новости. Седьмой пациент с выявленным коронавирусом скончался в Кузбассе от тяжелой пневмонии, еще у девяти жителей Кузбасса за последние сутки выявилось заражение COVID-19, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у девяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение... Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто восемьдесят три больных коронавирусом. Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался, у него развилась тяжелая форма пневмонии", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, умерший - житель Новокузнецка в возрасте 91 года.
Цивилев добавил, что еще восемь пациентов с ранее подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 70 человек.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 70 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7120 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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