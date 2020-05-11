В Кузбассе седьмой пациент с COVID-19 скончался от пневмонии

"Еще у девяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение... Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто восемьдесят три больных коронавирусом. Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался, у него развилась тяжелая форма пневмонии", - написал губернатор в своем Telegram-канале.