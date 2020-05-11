В Кузбассе седьмой пациент с COVID-19 скончался от пневмонии

КЕМЕРОВО, 11 мая - РИА Новости. Седьмой пациент с выявленным коронавирусом скончался в Кузбассе от тяжелой пневмонии, еще у девяти жителей Кузбасса за последние сутки выявилось заражение COVID-19, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у девяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение... Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто восемьдесят три больных коронавирусом. Один пациент с подтвержденным диагнозом скончался, у него развилась тяжелая форма пневмонии", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, умерший - житель Новокузнецка в возрасте 91 года.
Цивилев добавил, что еще восемь пациентов с ранее подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 70 человек.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 260 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 70 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7120 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.