В Киргизии за сутки выявили 14 случаев коронавируса

По его словам, из новых случаев инфицирования трое выявлены у медработников. Выздоровели и были выписаны их стационаров 13 человек.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии выросло до 1016, из которых 235 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 688 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 66 тысяч тестов на коронавирус.