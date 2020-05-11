В Киргизии за сутки выявили 14 случаев коронавируса

БИШКЕК, 11 мая - РИА Новости. Коронавирус в Киргизии за сутки выявлен у 14 человек, выздоровели 13, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 11 мая 2020 года по республике зарегистрировано 14 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, из новых случаев инфицирования трое выявлены у медработников. Выздоровели и были выписаны их стационаров 13 человек.
Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии выросло до 1016, из которых 235 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 688 пациентов. За все время пандемии в республике проведено более 66 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.