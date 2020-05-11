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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T07:42
https://ria.ru/20200511/1571263023.html
В Гане один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбозавода
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

В Гане один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбозавода

07:42 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбоперерабатывающего предприятия в портовом городе Тема на юге западноафриканской Ганы, сообщил президент страны Нана Акуфо-Аддо.
"Важно подчеркнуть, что 533 из 921 нового случая, которые были зарегистрированы в период между прошлой средой и четвергом, это рабочие фабрики рыбоперерабатывающего предприятия в Теме. Всех 533 заразил один человек", - заявил глава государства в обращении к нации. Текст опубликовал офис президента.
Лидер Ганы продлил до конца мая запрет на общественные мероприятия, будут закрыты образовательные учреждения, также он призвал продолжать соблюдать необходимую гигиену и социальное дистанцирование.
По последним данным, которые привел президент, всего в Гане выявлено 4700 заразившихся коронавирусом нового типа, 494 человека выздоровели и 22 скончались. Медики провели 160 501 тест на COVID-19 - это самое большое в Африке число тестов на миллион человек.
Президент Ганы 19 апреля отменил режим изоляции для региона столицы Аккры и крупного города Кумаси из-за того, что ограничения сильно ударили по бедным слоям населения и сказались на экономике.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГанаВ мире
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