В Гане один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбозавода

"Важно подчеркнуть, что 533 из 921 нового случая, которые были зарегистрированы в период между прошлой средой и четвергом, это рабочие фабрики рыбоперерабатывающего предприятия в Теме. Всех 533 заразил один человек", - заявил глава государства в обращении к нации. Текст опубликовал офис президента.