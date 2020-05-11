В Гане один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбозавода

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Один человек с коронавирусом заразил 533 работника рыбоперерабатывающего предприятия в портовом городе Тема на юге западноафриканской Ганы, сообщил президент страны Нана Акуфо-Аддо.
"Важно подчеркнуть, что 533 из 921 нового случая, которые были зарегистрированы в период между прошлой средой и четвергом, это рабочие фабрики рыбоперерабатывающего предприятия в Теме. Всех 533 заразил один человек", - заявил глава государства в обращении к нации. Текст опубликовал офис президента.
Лидер Ганы продлил до конца мая запрет на общественные мероприятия, будут закрыты образовательные учреждения, также он призвал продолжать соблюдать необходимую гигиену и социальное дистанцирование.
По последним данным, которые привел президент, всего в Гане выявлено 4700 заразившихся коронавирусом нового типа, 494 человека выздоровели и 22 скончались. Медики провели 160 501 тест на COVID-19 - это самое большое в Африке число тестов на миллион человек.
Президент Ганы 19 апреля отменил режим изоляции для региона столицы Аккры и крупного города Кумаси из-за того, что ограничения сильно ударили по бедным слоям населения и сказались на экономике.
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