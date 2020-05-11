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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T07:29
https://ria.ru/20200511/1571262909.html
В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337213_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_7fc4baff3926553340fa3cbcf07cb4b2.jpg
РИА Новости

В Индии за сутки выявили более 4,2 тысячи зараженных коронавирусом

07:29 11.05.2020
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© REUTERS / Francis Mascarenhas Медицинские работники в Мумбаи
Медицинские работники в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки возросло на рекордные 4 231 человек и составляет 67 152, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В воскресенье сообщалось о 62 939 заболевших, днем ранее - о 59 662.
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 44 029 человек. Выздоровели после коронавируса 20 916 человек (1 559 за сутки), умерли 2 206 человек (97 за сутки).
Большая часть случаев выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксирован 22 171 случай заражения (1 943 за сутки). На втором месте по числу заболевших находится Гуджарат, самый западный штат Индии, – 8 194 случая (398 за сутки), на третье место вышел вышел штат Тамилнад с 7 204 зараженными (669 за сутки).
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Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами страны, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключения составляют грузовые железнодорожные составы и авиарейсы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
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