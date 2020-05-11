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РИА Наука
2020-05-11T07:11
https://ria.ru/20200511/1571262779.html
Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569745181_0:56:2994:1740_1036x0_80_0_0_fb4ab51a0e5520414901ffd83b8d5300.jpg
РИА Новости

Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19

07:11 11.05.2020
19364
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске
Девушка в защитной маске
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна объявили, что их прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах больше не актуальны из-за быстро меняющейся обстановки, удалили все графики с сайта и предложили посмотреть модели других исследовательских центров.
Специалисты изучили данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования заявляли, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждали об опасности "чрезмерного оптимизма". Так, до 6 мая сингапурские ученые предполагали, что вспышка нового коронавируса в России должна закончиться 17 августа, затем они сдвинули срок на 24 августа, а 7 мая перенесли его на 8 сентября.
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"Предыдущие прогнозы больше не действительны, поскольку варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются", - говорится в сообщении на сайте системы университета по мониторингу ситуации с COVID.
"Традиционные усилия по предсказанию или прогнозированию, цель которых заключается в том, чтобы сейчас сделать точный прогноз, который сбудется в будущем, могут вводиться в заблуждение в условиях чрезвычайной неопределенности", - добавили специалисты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)В мире
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