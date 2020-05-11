Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19

Специалисты изучили данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования заявляли, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждали об опасности "чрезмерного оптимизма". Так, до 6 мая сингапурские ученые предполагали, что вспышка нового коронавируса в России должна закончиться 17 августа, затем они сдвинули срок на 24 августа, а 7 мая перенесли его на 8 сентября.