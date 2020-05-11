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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T06:59
https://ria.ru/20200511/1571262688.html
В доме для престарелых в Якутске выявили девять случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

В доме для престарелых в Якутске выявили девять случаев коронавируса

06:59 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЯКУТСК, 11 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор провел проверку из-за коронавируса в пансионате для престарелых "Доверие" в городе Якутске, в результате выявлены еще восемь случаев инфицирования, материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия).
Как отметили в управлении, внеплановая проверка в частном пансионате началась 2 мая после регистрации первого случая заболевания.
"В период со 2 по 10 мая 2020 года выявлено еще восемь случаев заболевания, все немедленно госпитализированы в инфекционную больницу… В пансионате не соблюдался строгий режим изоляции (карантин), установлены случаи выхода постояльцев и работников в город, допускались посторонние посетители", - сказали в пресс-службе.
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Проверка установила, что мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции в заведении не проводились, требования не выполнялись. "В отношении виновного лица составлено два административных материала… Административный материал по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных норм в период режима ЧС или при угрозе распространения заболевания - ред.) передан на рассмотрение в Якутский городской суд", - говорится в сообщении.
"Специалистами республиканского центра гигиены и эпидемиологии в республике в пансионате проведена очаговая дезинфекция. Все контактные лица немедленно были изолированы, по предписанию управления за ними было организовано медицинское наблюдение… ситуация находится на строгом контроле", - заключили в пресс-службе.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯкутскПроисшествия
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