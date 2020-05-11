В доме для престарелых в Якутске выявили девять случаев коронавируса

"В период со 2 по 10 мая 2020 года выявлено еще восемь случаев заболевания, все немедленно госпитализированы в инфекционную больницу… В пансионате не соблюдался строгий режим изоляции (карантин), установлены случаи выхода постояльцев и работников в город, допускались посторонние посетители", - сказали в пресс-службе.

Проверка установила, что мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции в заведении не проводились, требования не выполнялись. "В отношении виновного лица составлено два административных материала… Административный материал по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных норм в период режима ЧС или при угрозе распространения заболевания - ред.) передан на рассмотрение в Якутский городской суд", - говорится в сообщении.