В доме для престарелых в Якутске выявили девять случаев коронавируса

ЯКУТСК, 11 мая – РИА Новости. Роспотребнадзор провел проверку из-за коронавируса в пансионате для престарелых "Доверие" в городе Якутске, в результате выявлены еще восемь случаев инфицирования, материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике Саха (Якутия).
Как отметили в управлении, внеплановая проверка в частном пансионате началась 2 мая после регистрации первого случая заболевания.
"В период со 2 по 10 мая 2020 года выявлено еще восемь случаев заболевания, все немедленно госпитализированы в инфекционную больницу… В пансионате не соблюдался строгий режим изоляции (карантин), установлены случаи выхода постояльцев и работников в город, допускались посторонние посетители", - сказали в пресс-службе.
Проверка установила, что мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции в заведении не проводились, требования не выполнялись. "В отношении виновного лица составлено два административных материала… Административный материал по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных норм в период режима ЧС или при угрозе распространения заболевания - ред.) передан на рассмотрение в Якутский городской суд", - говорится в сообщении.
"Специалистами республиканского центра гигиены и эпидемиологии в республике в пансионате проведена очаговая дезинфекция. Все контактные лица немедленно были изолированы, по предписанию управления за ними было организовано медицинское наблюдение… ситуация находится на строгом контроле", - заключили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.