Следствие ищет владельцев "пансионата" в Подмосковье, где произошел пожар

Частный хоспис в Красногорске загорелся в ночь на понедельник. По последним данным, погибли девять человек, еще столько же госпитализированы. Как заявили РИА Новости в экстренных службах, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. При этом в здании, где произошло ЧП, хоспис не зарегистрирован.