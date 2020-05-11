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2020-05-11T09:57
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Следствие ищет владельцев "пансионата" в Подмосковье, где произошел пожар
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РИА Новости

Следствие ищет владельцев "пансионата" в Подмосковье, где произошел пожар

06:22 11.05.2020 (обновлено: 09:57 11.05.2020)
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© РИА НовостиНа месте пожара в частном хосписе в Красногорске
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
© РИА Новости
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следствие выясняет, кто организовал "пансионат для престарелых" в частном доме в подмосковном Красногорске, где произошел пожар, заявила глава города Эльмира Хаймурзина.
Частный хоспис в Красногорске загорелся в ночь на понедельник. По последним данным, погибли девять человек, еще столько же госпитализированы. Как заявили РИА Новости в экстренных службах, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. При этом в здании, где произошло ЧП, хоспис не зарегистрирован.
Как рассказала Хаймурзина, "пансионат" находился в коттеджном поселке "Красногорская усадьба" по адресу: улица Тенистая, дом 4.

"Кто и на каких основаниях организовал <...> "пансионат для престарелых" — сейчас разбираются следственные органы. Уверена, все виновники трагедии будут найдены и понесут справедливое наказание", — написала Хаймурзина в своем Instagram.

В пресс-службе муниципалитета сообщили РИА Новости, что пострадавшим и всем тем, кто находился в доме во время пожара, окажут помощь психологи.
Ранее сообщалось, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Пожар в хосписе в КрасногорскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
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