В Красногорске создали штаб помощи пострадавшим при пожаре

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Создан штаб помощи пострадавшим при пожаре в подмосковном Красногорске, идет розыск родственников пожилых людей, проживавших в коттедже, заявила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.
МЧС в ночь на понедельник сообщило о пожаре в частном хосписе в Красногорске. По последним данным, погибли девять человек, еще девять госпитализированы. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. При этом, по данным местных властей, в здании, где произошел пожар, хоспис не зарегистрирован.
"Действует штаб оказания помощи пострадавшим, идет розыск родственников пожилых людей, проживавших в коттедже по улице Тенистая, д. 4", - сообщила Хаймурзина, слова которой приводит пресс-служба городских властей.
По ее словам, сейчас ведётся "обзвон родственников – тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме". "Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких", - подчеркнула глава Красногорска.