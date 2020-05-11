В Красногорске создали штаб помощи пострадавшим при пожаре

По ее словам, сейчас ведётся "обзвон родственников – тех, чьи папы, мамы, бабушки, дедушки проживали в этом доме". "Сейчас пожилые люди под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но им, безусловно, очень нужна помощь и поддержка близких", - подчеркнула глава Красногорска.