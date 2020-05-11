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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T05:37
https://ria.ru/20200511/1571262269.html
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357

05:37 11.05.2020
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© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за сутки возросло на 357, скончались 22 человека, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне немецкие медики выявили 667 случаев, 26 человек с коронавирусом скончались.
С начала эпидемии в стране выявлено 169 575 случаев заражения COVID-19 и зафиксировано 7 417 летальных исходов. Более 145,6 тысячи заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (44 368), Северном Рейне-Вестфалии (35 132) и Баден-Вюртемберге (33 190). В Берлине зафиксировано 6 272 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
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