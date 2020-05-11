В Туве выясняют обстоятельства гибели четырех человек в дачном поселке

КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения четырех тел на месте пожара в дачном поселке в Туве, сообщает республиканский главк СК.
"В правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение о том, что при тушении пожара жилого дома без адреса, расположенного на территории дачного поселка "Вавилинский затон" в 9 километрах от Кызыла, обнаружены четыре тела неустановленных лиц. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Тыва организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что погибшими, предположительно, являются супружеская пара и двое гостей. Предполагается, что днем в воскресенье они распивали спиртное на даче. Тела были обнаружены около 19.00 местного времени после пожара.
Как отмечает СК, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Следователи устанавливают личности погибших, причины смерти установит экспертиза. Выясняются все обстоятельства трагедии.