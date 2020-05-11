В Туве выясняют обстоятельства гибели четырех человек в дачном поселке

"В правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение о том, что при тушении пожара жилого дома без адреса, расположенного на территории дачного поселка "Вавилинский затон" в 9 километрах от Кызыла, обнаружены четыре тела неустановленных лиц. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Тыва организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.