Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-11T05:32
https://ria.ru/20200511/1571262170.html
В Туве выясняют обстоятельства гибели четырех человек в дачном поселке
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

В Туве выясняют обстоятельства гибели четырех человек в дачном поселке

05:32 11.05.2020
1582
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения четырех тел на месте пожара в дачном поселке в Туве, сообщает республиканский главк СК.
"В правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение о том, что при тушении пожара жилого дома без адреса, расположенного на территории дачного поселка "Вавилинский затон" в 9 километрах от Кызыла, обнаружены четыре тела неустановленных лиц. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Тыва организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что погибшими, предположительно, являются супружеская пара и двое гостей. Предполагается, что днем в воскресенье они распивали спиртное на даче. Тела были обнаружены около 19.00 местного времени после пожара.
Как отмечает СК, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Следователи устанавливают личности погибших, причины смерти установит экспертиза. Выясняются все обстоятельства трагедии.
Эмблема на форме сотрудника полиции
Вчера, 04:40
СМИ: в квартире в Москве нашли тела 90-летней женщины и ее сына-инвалида
010703
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Республика ТываПроисшествия
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
СМИ: в квартире в Москве нашли тела 90-летней женщины и ее сына-инвалида
Пожар в хосписе в Красногорске
В Красногорске создали штаб помощи пострадавшим при пожаре
Мужчина в маске
Ученые нашли вероятную причину, почему мужчины чаще заболевают COVID-19
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В Красноярске потушили крупный пожар на продуктовом складе
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
На месте пожара в частном хосписе в Красногорске
Следствие ищет владельцев "пансионата" в Подмосковье, где произошел пожар
Фрегат ВМС Ирана
Журналист сообщил, что фрегат ВМС Ирана потопил свой корабль
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Раскрыто состояние пострадавших при пожаре в подмосковном хосписе
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
В Ухане выявили пять случаев COVID-19 за сутки
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в покушении на убийство
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Чешское издание опубликовало статью о российском "доставщике яда" в Прагу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния