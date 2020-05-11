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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T05:05
https://ria.ru/20200511/1571262051.html
Минобороны рассказало о переброске российских специалистов из Италии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569095927_0:77:1467:902_1036x0_80_0_0_712544aa3346ef984a229ff1e7ccbf47.jpg
РИА Новости

Минобороны рассказало о переброске российских специалистов из Италии

05:05 11.05.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНаклейка на борту автомобиля с медицинским оборудованием, доставленного военно-транспортным самолетом ВКС России Ил-76 МД, на итальянской авиабазе "Практика-ли-Маре".
Наклейка на борту автомобиля с медицинским оборудованием, доставленного военно-транспортным самолетом ВКС России Ил-76 МД, на итальянской авиабазе Практика-ли-Маре.
© Министерство обороны РФ
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БЕРГАМО (Италия), 11 мая - РИА Новости. Переброска самолетами ВКС России военных и спецтехники, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии, проходит в плановом режиме, сообщило российское Министерство обороны.
"Продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике... Переброска военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России осуществляется в плановом порядке", - говорится в сообщении.
С 8 мая шестью рейсами в Россию с аэродрома "Виллафранка" в итальянской Вероне были доставлены более 40 военнослужащих и 12 единиц специальной военной техники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияИталияВ мире
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