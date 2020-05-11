Минобороны рассказало о переброске российских специалистов из Италии

"Продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике... Переброска военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России осуществляется в плановом порядке", - говорится в сообщении.
С 8 мая шестью рейсами в Россию с аэродрома "Виллафранка" в итальянской Вероне были доставлены более 40 военнослужащих и 12 единиц специальной военной техники.
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