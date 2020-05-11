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РИА Наука
2020-05-11T07:37
https://ria.ru/20200511/1571261974.html
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус
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РИА Новости

Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус

05:03 11.05.2020 (обновлено: 07:37 11.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
На первой стадии, как пояснила специалист, даже при отсутствии симптомов болезни вирус размножается, а его носитель разносит инфекцию.

"Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой стадии", - сказала она.

По словам биолога, на первой стадии подавление вируса происходит за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма. Он может победить проникнувший вирус, не вырабатывая антитела, поэтому анализ на антитела у заразившегося коронавирусом человека может быть отрицательным.
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На второй фазе появляются симптомы: температура и кашель, далее может возникнуть одышка. В этой стадии вирус все еще размножается, и здесь уместно применять противовирусные препараты, которые предусматривает терапия CОVID-19. Кроме того, организм включает дополнительную защиту. Приблизительно в середине второй стадии он начинает вырабатывать антитела.
"Человек также может остаться на второй стадии, и заболевание не перейдет в более острую форму. На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат. Наступает следующая стадия, она еще более тяжелая. Повторюсь, на этой стадии вирус может быть внутри человека, а может уже и не быть", - добавила Баранова.
Она уточнила, что на третьей стадии может возникнуть цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма - ред.). Чаще всего на этой стадии человека переводят в больницу, и возникает необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"На третьей стадии вирус размножается на довольно низком уровне, и самым главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека", - заключила собеседница агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА НаукаАнча БарановаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Популярные комментарии
Как ужи на горячей сковородке ...
11 мая, 07:47
Михаил Квашнин
30301012
Тесты, это 1- Отмывание бабла, 2- зарабатывание бабла, 3- статистика, которую можно нарисовать в любую сторону.
11 мая, 09:08
ansamolov
31310010
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