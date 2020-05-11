На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в восточной части Индонезии у островов Танимбар, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 01.06 по времени UTC (04.06 мск). Эпицентр располагался в 259 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки (Saumlaki). Очаг залегал на глубине 10 километров.
По данным Национального управления метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), магнитуда землетрясения составила 5,7.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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