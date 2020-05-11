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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T04:38
https://ria.ru/20200511/1571261798.html
На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус

04:38 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 мая – РИА Новости. Число случаев коронавируса на Сахалине возросло до 41: трое вновь выявленных заболевших приехали с материка.
"Еще три положительных случая коронавирусной инфекции подтвердились на Сахалине. Итого на 11 мая в Сахалинской области выявлен 41 случай заболевания, 20 выписано с выздоровлением, 21 получают лечение", - написал губернатор Валерий Лимаренко в своем официальном Telegram-канале.
По информации оперштаба, все заболевшие прибыли на остров с материка: мужчина и женщина - из Москвы, третий пассажир прилетел рейсом из Новосибирска. Они получают лечение в медучреждении, круг их контактов определен.
Прибывающие на остров сдают тесты на COVID-19 в аэропорту и на паромной переправе. Все пассажиры получают предписание об обязательной двухнедельной изоляции на дому или в специализированных обсерваторах.
Режим повышенной готовности в регионе действует до 31 мая, однако с 12 мая планируется открыть объекты торговли и сервиса с отдельным входом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СахалинПроисшествия
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