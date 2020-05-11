В Ухане выявили пять случаев COVID-19 за сутки

Уточняется, что все пятеро первоначально были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.
В Ухане после 4 апреля не сообщалось о новых случаях заражения, 18 апреля город был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией. Позднее государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в Ухане был выявлен новый случай заражения, а также 16 бессимптомных инфицированных.
За минувшие сутки в провинции выявили 11 новых бессимптомных случаев, семь человек были выпущены из-под наблюдения в карантине. В настоящее время по всей провинции Хубэй под наблюдением врачей остаются 615 бессимптомных носителей вируса.
Китайские власти не включают бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, в общую статистику, и переквалифицируют их в подтвержденные только тогда, когда у них проявляются симптомы.
За все время эпидемии в провинции Хубэй было выявлено 68 134 случая заражения (50 339 – в Ухане), 63 616 выздоровели (46 464), 4 512 скончались (3 869 - в Ухане).
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