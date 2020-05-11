В Ухане выявили пять случаев COVID-19 за сутки

Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай

ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Пять новых подтвержденных случаев заражения Пять новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки выявлены в китайском Ухане , в городе после долгого перерыва второй день подряд регистрируют локальные заражения, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй

Уточняется, что все пятеро первоначально были бессимптомными носителями, но за минувшие сутки их случаи переквалифицировали в подтвержденные.

В Ухане после 4 апреля не сообщалось о новых случаях заражения, 18 апреля город был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы города был выписан последний пациент с коронавирусной инфекцией. Позднее государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в Ухане был выявлен новый случай заражения, а также 16 бессимптомных инфицированных.

За минувшие сутки в провинции выявили 11 новых бессимптомных случаев, семь человек были выпущены из-под наблюдения в карантине. В настоящее время по всей провинции Хубэй под наблюдением врачей остаются 615 бессимптомных носителей вируса.

Китайские власти не включают бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, в общую статистику, и переквалифицируют их в подтвержденные только тогда, когда у них проявляются симптомы.

За все время эпидемии в провинции Хубэй было выявлено 68 134 случая заражения (50 339 – в Ухане), 63 616 выздоровели (46 464), 4 512 скончались (3 869 - в Ухане).