В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом

В общей сложности в Китае был выявлено 1690 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 99 человек, три находятся в тяжелом состоянии, 1591 пациент выздоровел. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 918 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 141 человек (9 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 144 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 12 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 20 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 780 бессимптомных носителя.