Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T04:19
https://ria.ru/20200511/1571261703.html
В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом

04:19 11.05.2020
1899
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 11 мая - РИА Новости. Семнадцать новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 24 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, из 17 случаев - семь ввозных (автономный район Внутренняя Монголия), остальные 10 – локальные (три – в провинции Цзилинь, пять – в провинции Хубэй, по одному в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин). Днем ранее сообщалось о 14 новых случаях заражения COVID-19 и 20 бессимптомных носителях в Китае за сутки.
В общей сложности в Китае был выявлено 1690 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 99 человек, три находятся в тяжелом состоянии, 1591 пациент выздоровел. Ни один человек, въехавший в Китай зараженным, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 918 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеет 141 человек (9 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 144 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 12 таких случаев, все локальные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 20 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 780 бессимптомных носителя.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1047 случаев заражения (из них четыре человека скончались, 982 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (41 уже выписан), на Тайване заразились 440 человек (шесть скончались, 366 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
501401
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
Рекомендуем
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
В Ухане выявили пять случаев COVID-19 за сутки
Мексика
Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 35 тысяч
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
На Сахалине у трех прибывших с материка выявили коронавирус
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус
Сейсмограф. Архивное фото
К северо-востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,5
Фрегат ВМС Ирана
Журналист сообщил, что фрегат ВМС Ирана потопил свой корабль
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900
Сейсмограф. Архивное фото
На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Мужчина в маске
Ученые нашли вероятную причину, почему мужчины чаще заболевают COVID-19
Спящий мужчина
Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
В Красноярске потушили крупный пожар на продуктовом складе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Туве выясняют обстоятельства гибели четырех человек в дачном поселке
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния