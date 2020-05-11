ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900, за сутки вирус подтвержден у 51 пациента, сообщает правительство региона.
Утром в воскресенье сообщалось о 48 выявленных за сутки случаях заболевания.
"Пятьдесят один случай заболевания коронавирусом зарегистрирован за сутки в Приморье. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" подтвердился у 907 жителей Приморья. Тяжелых больных – 65, на ИВЛ – 13 человек", - говорится в сообщении.
В Приморье с начала эпидемии умерли 10 человек, выздоровели 193 пациента. Режим самоизоляции в регионе продлён до 31 мая включительно.
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