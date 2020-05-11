Число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900

"Пятьдесят один случай заболевания коронавирусом зарегистрирован за сутки в Приморье. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" подтвердился у 907 жителей Приморья. Тяжелых больных – 65, на ИВЛ – 13 человек", - говорится в сообщении.