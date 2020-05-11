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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T03:49
https://ria.ru/20200511/1571261551.html
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4bd694d9fd48ff51662f273ef0127fd9.jpg
РИА Новости

Число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900

03:49 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900, за сутки вирус подтвержден у 51 пациента, сообщает правительство региона.
Утром в воскресенье сообщалось о 48 выявленных за сутки случаях заболевания.
"Пятьдесят один случай заболевания коронавирусом зарегистрирован за сутки в Приморье. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" подтвердился у 907 жителей Приморья. Тяжелых больных – 65, на ИВЛ – 13 человек", - говорится в сообщении.
В Приморье с начала эпидемии умерли 10 человек, выздоровели 193 пациента. Режим самоизоляции в регионе продлён до 31 мая включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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