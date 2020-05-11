Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 35 тысяч

"Отсчет случаев COVID в Мексике ведется с 28 февраля, когда был выявлен первый случай. За этот период в разное время лабораторные тесты подтвердили 35 022 заражений, однако за последние 14 дней их 8457", - сказал Лопес-Гатель, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.