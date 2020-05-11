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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T03:42
https://ria.ru/20200511/1571261464.html
Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 35 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

Число выявленных случаев COVID-19 в Мексике превысило 35 тысяч

03:42 11.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 11 мая - РИА Новости. Общее число заражений новым коронавирусом в Мексике достигло 35 022, за сутки выявлены 1562 новых случая, скончались 112 человек с коронавирусной инфекцией, сообщил в ходе регулярной пресс-конференции замглавы минздрава Мексики Уго Лопес-Гатель.
"Отсчет случаев COVID в Мексике ведется с 28 февраля, когда был выявлен первый случай. За этот период в разное время лабораторные тесты подтвердили 35 022 заражений, однако за последние 14 дней их 8457", - сказал Лопес-Гатель, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.
По данным властей, за последние сутки общее число случаев выросло на 1562, число активных случаев с синдромами, проявившимися в последние 14 дней, достигло 8457 (+174).
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Число летальных случаев COVID достигло 3465 (+112 за день), еще 247 летальных случаев отмечены как подозрительные. Власти изучают 19 979 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 130 956 (+2808).
Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксировано сейчас в Мехико (2243 случая) и штате Мехико (1163). За всё время наблюдений в этом регионе выявили 43% заражений. Страна, по оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса, карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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