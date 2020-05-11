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2020-05-11T10:03
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Журналист сообщил, что фрегат ВМС Ирана потопил свой корабль
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РИА Новости

Журналист сообщил, что фрегат ВМС Ирана потопил свой корабль

03:39 11.05.2020 (обновлено: 10:03 11.05.2020)
13726
© Фото : Public DomainФрегат ВМС Ирана
Фрегат ВМС Ирана
© Фото : Public Domain
Фрегат ВМС Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Фрегат Jamaran военно-морских сил Ирана во время учений по ошибке обстрелял дружественный корабль. Об этом сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства "Тасним" Махди Бахтиари.
По его данным, трагедия произошла в Оманском заливе. Противокорабельная ракета, выпущенная с фрегата, попала во вспомогательное судно Konarak.
В результате инцидента пострадали десятки человек, как минимум двое из них погибли. Konarak в результате инцидента якобы затонуло.
Официального подтверждения информации со стороны иранских военных пока нет.
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Jamaran является головным фрегатом класса Moudge, введен в строй в 2010 году и считается одним из самых современных в иранском флоте. Вооружен противокорабельными ракетами китайского производства, торпедами, а также несколькими орудиями. Экипаж составляет 140 человек.
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Венно-морские силы ИранаИранВ мире
Популярные комментарии
Бей своих, чтоб чужие боялись. Жы есть
11 мая, 06:35
Ваня Олигофренов
410007
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