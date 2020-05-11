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2020-05-11T03:53
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Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать товары онлайн
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РИА Новости

Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать товары онлайн

03:35 11.05.2020 (обновлено: 03:53 11.05.2020)
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество онлайн-продаж товаров повседневного спроса сильно выросло на фоне коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре, дав рекомендации, как правильно делать покупки.
"По последним данным некоторых исследований, онлайн-продажи товаров повседневного спроса существенно выросли в натуральном выражении. В большинстве регионов торговля любыми товарами разрешена в онлайн-формате, в то время как стационарные магазины, если они не реализуют товары первой необходимости – закрыты", - говорится на сайте ведомства.
Роспотребнадзор советует быть настороже, если продавец предлагает оплату и доставку товара наложенным платежом, поскольку содержание посылки покупатель увидит только на почте. Расходы на пересылку товара обратно несет покупатель, к тому же есть риск вовсе не получить деньги за возвращаемый товар.
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Кроме того, специалисты рекомендуют перед покупкой удостовериться, есть ли на сайте реквизиты продавца, а также не переводить деньги на банковскую карту физических лиц.
"Покупатель, совершая покупки через Интернет вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней", - напоминает Роспотребнадзор.
При покупке через сайт-агрегатор информации о товарах предъявить претензию владельцу можно в случае, если товар не передан в срок, а также если покупатель получил неполную или недостоверную информацию о товаре.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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