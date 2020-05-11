Роспотребнадзор дал рекомендации, как покупать товары онлайн

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество онлайн-продаж товаров повседневного спроса сильно выросло на фоне Роспотребнадзоре , дав рекомендации, как правильно делать покупки. Количество онлайн-продаж товаров повседневного спроса сильно выросло на фоне коронавируса , сообщили в, дав рекомендации, как правильно делать покупки.

"По последним данным некоторых исследований, онлайн-продажи товаров повседневного спроса существенно выросли в натуральном выражении. В большинстве регионов торговля любыми товарами разрешена в онлайн-формате, в то время как стационарные магазины, если они не реализуют товары первой необходимости – закрыты", - говорится на сайте ведомства

Роспотребнадзор советует быть настороже, если продавец предлагает оплату и доставку товара наложенным платежом, поскольку содержание посылки покупатель увидит только на почте. Расходы на пересылку товара обратно несет покупатель, к тому же есть риск вовсе не получить деньги за возвращаемый товар.

Кроме того, специалисты рекомендуют перед покупкой удостовериться, есть ли на сайте реквизиты продавца, а также не переводить деньги на банковскую карту физических лиц.

"Покупатель, совершая покупки через Интернет вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней", - напоминает Роспотребнадзор.