NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

Вскоре после этого Тимошенко вместе со своим адвокатом Сергеем Власенко наняла юридическую фирму Reid Collins & Tsai, чтобы попытаться узнать, можно ли подать на Skadden в суд, указывает газета. Чтобы урегулировать вопрос до подачи иска, фирма Skadden, по информации людей, которые знакомы с этим делом, заплатила 11 миллионов долларов или несколько больше, пишет издание.