Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-11T12:03
https://ria.ru/20200511/1571261065.html
Исследование: россияне стали чаще покупать фильмы в онлайн-кинотеатрах
https://cdn24.img.ria.ru/images/149717/30/1497173087_250:0:2500:1265_1036x0_80_0_0_0f52fe8ba6da5170ea2d23feea76aa1a.jpg
РИА Новости

Исследование: россияне стали чаще покупать фильмы в онлайн-кинотеатрах

03:10 11.05.2020 (обновлено: 12:03 11.05.2020)
2382
© РИА НовостиИнтернет-сайт с видеоконтентом
Интернет-сайт с видеоконтентом
© РИА Новости
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне во время самоизоляции в апреле в 1,5 раза чаще покупали фильмы в онлайн-кинотеатрах, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики кредитной организации изучили все операции в своей эквайринговой сети, одной из крупнейших в России, в сегментах "онлайн-обучение" и "онлайн-кинотеатры" и сравнили полученные данные за март и апрель с показателями за предшествующие месяцы.
"По данным эквайринговой сети банка "Русский Стандарт", прирост операций в сегменте "онлайн-обучение" в апреле 2020 года относительно марта 2020 года составил 3%, и 55% – в сегменте "онлайн-кинотеатры". Примечательно, что операций по оплате дистанционного обучения в апреле текущего года в девять раз больше, чем в апреле прошлого года", - подсчитали аналитики.
Анализ эквайринговой сети также показал, что с 11 по 31 марта на 291% увеличилось количество операций оплаты услуг образования по сравнению с февралем. В прошлом году эта цифра составляла всего 12%. А рост общего числа операций в сегменте "онлайн-кинотеатры" за аналогичный период марта относительно февраля составил 170%.
Кинолента
9 мая, 16:10Культура
Стали известны любимые фильмы россиян о Великой Отечественной войне
5700011
Обсудить 0
КультураКино и сериалыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Рекомендуем
Банкноты номиналом 2000 рублей
Названа опасность досрочного погашения кредита
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать план по внедрению в финсектор онлайн-технологий
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Чешское издание опубликовало статью о российском "доставщике яда" в Прагу
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда
Казань
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
Запорный кран на компрессорной станции
Киргизия попросила Россию снизить цену на газ
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
"Живет в долг": журналисты подсчитали личные финансы Илона Маска
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Роспатент получил заявки на регистрацию товарных знаков на тему COVID-19
Тестирование на коронавирус
Число зараженных коронавирусом работников "АвтоВАЗа" выросло до семи
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики
Сборка автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
Продажи "АвтоВАЗа" в апреле в России снизились в три раза
Врачи в кабинете компьютерной томографии НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда. Рабочие заливают формы на одном из заводов осажденного Ленинграда
Дневник одного писателя: немецкая бомба оборвала жизнь молодого автора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния