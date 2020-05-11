Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2020-05-11T03:06
https://ria.ru/20200511/1571261026.html
В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571255882_0:0:2560:1440_1036x0_80_0_0_6a7674d5f0dad4b2c834c83de61bf41f.jpg
РИА Новости

В России создали коллиматорный прицел для крупнокалиберных пулеметов

03:06 11.05.2020
7575
© Фото : РостехКоллиматорный прицел для пулеметов
Коллиматорный прицел для пулеметов
© Фото : Ростех
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал первый отечественный коллиматорный прицел для крупнокалиберных станковых пулеметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Разработку прицела ведет дочернее предприятие "Росэлектроники" - ЦНИИ "Циклон".
"Прицел разработан специально для тяжелого автоматического станкового оружия, в первую очередь - пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметра, который может устанавливаться на бронетехнике, катерах и вертолетах. Обычно коллиматорные прицелы необходимы исключительно для работы на коротких дистанциях. С помощью нашей разработки стрелок может контролировать и поражать цели на расстоянии свыше 1 тысячи метров, а поле зрения данного коллиматора настолько велико, что цель практически невозможно упустить из виду. Испытания показали эффективность нашего прицела - точность стрельбы увеличивается в несколько раз", - сказал представитель "Росэлектроники", которого цитирует пресс-служба Ростеха.
Прицел позволяет эффективно поражать цели при ведении огня с движущегося основания – с борта вертолета, катера или бронетехники. Прибор имеет повышенную устойчивость к отдаче, ударным нагрузкам, повышает скорость прицеливания и точность стрельбы. Коллиматорный прицел формирует в поле зрения стрелка светящуюся метку, которая позволяет эффективно сопровождать цель в сумерках, при солнечной засветке, под любым углом и на любом расстоянии от окуляра. Большое выходное окно прицела обеспечивает широкое поле зрения в 20 градусов, благодаря чему прицел удобен для использования в движении и стрельбы по перемещающимся мишеням. Механизм корректировки прицеливания позволяет вести точный огонь на дистанциях 400, 800 и 1200 метров.
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тамбовской области во время учений.
7 апреля, 07:52
У росгвардейцев появится пистолет-пулемет для городского боя
437157425
Обсудить 2
Новое оружие РоссииРоссияРостехБезопасность
Рекомендуем
Человек в маске едет на пароме через реку Янцзы в Ухане, Китай
Немцы нашли себе лучшего врага, чем Россия. Он нравится Америке
В Ставропольском крае задержали подозреваемого в покушении на убийство
Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян
Смартфон
Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону
Папа Пий XII выступает перед жителями Рима. 15 октября 1943
Сенсационные документы о фашистских зверствах вызвали скандал в Ватикане
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Неслучайная ошибка Facebook
Денежные купюры и монеты России и Украины
Российские деньги стабилизируют украинский бюджет
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Фрегат ВМС Ирана
Журналист сообщил, что фрегат ВМС Ирана потопил свой корабль
Карта мира 1922 года
Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года
Мужчина в маске
Ученые нашли вероятную причину, почему мужчины чаще заболевают COVID-19
Певица Анна Семенович
Семенович поразила поклонников необычным фото
Вспомогательное судно Конарак Военно-морских сил Ирана, которое было повреждено во время учений в Оманском заливе, пришвартовано у одной из военно-морских баз в Иране
В Иране сообщили о гибели 19 человек при инциденте с военным кораблем
Презентация лунных скафандров на пресс-конференции в Вашингтоне, которые будут использоваться в рамках космической программы Артемида
"Кто первый встал, того и тапки". Что США собрались делать на Луне
Члены зондеркоманды сжигают тела убитых газом заключенных Освенцима
Без срока давности: где прячутся уцелевшие нацистские преступники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния