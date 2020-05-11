В "Роскосмосе" подтвердили разрушение баков блока "Фрегат-СБ" на орбите

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Государственная корпорация "Роскосмос" подтвердила разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите, о котором ранее заявили в Государственная корпорация "Роскосмос" подтвердила разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите, о котором ранее заявили в Пентагоне

"Разрушение произошло 8 мая 2020 года, в интервале 08:00-09:00 ДМВ (декретного московского времени. — Прим. ред.) над акваторией Индийского океана", — сказали в "Роскосмосе".

В момент ЧП баки разгонного блока находились на эллиптической орбите с максимальной высотой 3606 километров и минимальной — 422 километра.

Роскосмос " собирает измерительную информацию и уточняет количество и параметры орбит обнаруженных фрагментов.

Как заявили ранее в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США , после взрыва было обнаружено 65 обломков. Сам взрыв не был связан со столкновением с другим объектом. Инцидент произошел 8 мая в промежутке между 4:02 и 5:51 по времени UTC (7:02 и 8:51 мск). Угрожают ли обломки спутникам, не уточнялось.

"Нередкое явление"

Эксперт в области космической техники Игорь Лисов назвал разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите нередким явлением.

По его словам, подобные инциденты происходят как с российскими, так и американскими объектами.

Оно отметил, что обычно разгонные блоки, использующиеся в качестве последней ступени ракет-носителей, после прекращения работы уводят на орбиту захоронения для прохождения "пассивации", то есть слива лишних компонентов топлива и отключения аккумулятора. Если эта процедура не завершена или проведена частично, то возникает риск самопроизвольного разрушения, добавил эксперт.

Разгонный блок "Фрегат"

"Фрегат" — универсальный разгонный блок, может быть использован в составе ракеты-носителя среднего и тяжелого классов. Разработан и производится в НПО Лавочкина.

Блок использует двигатель, аналогичный примененному в разгонном блоке "Бриз-М" и "Бриз-КМ". Тяга этого двигателя составляет две тонны, что близко к оптимуму для ракет среднего класса, но недостаточно для блока "Бриз-М", из-за чего выведение на геопереходную и отлётную траектории приходится осуществлять в несколько импульсов.

"Фрегат" используется для выведения космического аппарата на опорную, геостационарную и геопереходную орбиты искусственного спутника Земли, а также для ориентации и стабилизации головного блока на пассивном и активном участке полета.