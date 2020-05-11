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РИА Наука
2020-05-11T02:59
https://ria.ru/20200511/1571260830.html
В "Роскосмосе" подтвердили разрушение баков блока "Фрегат-СБ" на орбите
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РИА Новости

В "Роскосмосе" подтвердили разрушение баков блока "Фрегат-СБ" на орбите

02:43 11.05.2020 (обновлено: 02:59 11.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦентр управления полетами
Центр управления полетами
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Центр управления полетами. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Государственная корпорация "Роскосмос" подтвердила разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите, о котором ранее заявили в Пентагоне.
"Разрушение произошло 8 мая 2020 года, в интервале 08:00-09:00 ДМВ (декретного московского времени. — Прим. ред.) над акваторией Индийского океана", — сказали в "Роскосмосе".
В момент ЧП баки разгонного блока находились на эллиптической орбите с максимальной высотой 3606 километров и минимальной — 422 километра.
"Роскосмос" собирает измерительную информацию и уточняет количество и параметры орбит обнаруженных фрагментов.
Как заявили ранее в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, после взрыва было обнаружено 65 обломков. Сам взрыв не был связан со столкновением с другим объектом. Инцидент произошел 8 мая в промежутке между 4:02 и 5:51 по времени UTC (7:02 и 8:51 мск). Угрожают ли обломки спутникам, не уточнялось.
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"Нередкое явление"

Эксперт в области космической техники Игорь Лисов назвал разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" на орбите нередким явлением.
По его словам, подобные инциденты происходят как с российскими, так и американскими объектами.
Оно отметил, что обычно разгонные блоки, использующиеся в качестве последней ступени ракет-носителей, после прекращения работы уводят на орбиту захоронения для прохождения "пассивации", то есть слива лишних компонентов топлива и отключения аккумулятора. Если эта процедура не завершена или проведена частично, то возникает риск самопроизвольного разрушения, добавил эксперт.
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Разгонный блок "Фрегат"

"Фрегат" — универсальный разгонный блок, может быть использован в составе ракеты-носителя среднего и тяжелого классов. Разработан и производится в НПО Лавочкина.
Блок использует двигатель, аналогичный примененному в разгонном блоке "Бриз-М" и "Бриз-КМ". Тяга этого двигателя составляет две тонны, что близко к оптимуму для ракет среднего класса, но недостаточно для блока "Бриз-М", из-за чего выведение на геопереходную и отлётную траектории приходится осуществлять в несколько импульсов.
"Фрегат" используется для выведения космического аппарата на опорную, геостационарную и геопереходную орбиты искусственного спутника Земли, а также для ориентации и стабилизации головного блока на пассивном и активном участке полета.
"Фрегат-СБ" и "Фрегат-СБУ" — это модификации "Фрегата" со сбрасываемыми баками. Масса рабочего топлива в простом и усовершенствованном блоке баков — соответственно 3,1 и 4,8 тысячи килограммов. Эта модификация предназначена для ракет верхнего среднего и тяжелого классов, в первую очередь, для ракеты-носителя "Зенит-3SLБФ"
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РИА НаукаРоссияМинистерство обороны СШАРоскосмос
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