В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным условием получение пропусков для выхода из дома в режиме самоизоляции, это следует их постановления правительства республики от 10 мая, которое отменяет действие всех принятых с 19 марта в связи с пандемией коронавируса ограничений.

Теперь режим самоизоляции для граждан лишь рекомендован. Вместе с тем самоизоляция в течение двух недель остается обязательной для прибывших в республику из других регионов страны и из-за рубежа, в последнем случае вернувшиеся должны провести этот срок в обсервации.

Кроме того, снимается запрет на выход из дома для жителей старше 65 лет, для них теперь также действует лишь рекомендация не покидать места проживания. При этом в новом постановлении говорится, что всем гражданам запрещено находиться в магазинах и общественном транспорте, включая такси, без защитных масок и перчаток.

Под запретом в регионе остается проведение массовых досуговых и культурных мероприятий, работа кинотеатров, спортивных и досуговых учреждений, торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе и саун.

В России, по последней информации, выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек спасти не удалось.

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции: в столице его уже продлили до 31 мая. Кроме того, жителей столицы обязали носить перчатки и маски в общественном транспорте, магазинах и на служебном месте. Аналогичные меры действуют и в ряде других регионов.

Власти настоятельно призывают граждан не покидать квартиры без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а вне дома держаться на расстоянии как минимум в метр-полтора от других людей.