СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Специалисты в госучреждениях здравоохранения Специалисты в госучреждениях здравоохранения США для обмена данными и отслеживания контактов заразившихся коронавирусом пользуются устаревшими способами фиксации данных и технологиями, включая факс, пишет газета Politico

Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.

"Наши возможности выполнять ту работу по отслеживанию, которую нам нужно выполнять, стеснены. У нас нет как такового единого хранилища данных по отслеживанию", - приводит издание слова координатора штата Вашингтон по реагированию на коронавирус Ракель Боно.

Она указала, что отчетность "ведется в основном вручную". По данным издания, подобное происходит по всей стране. Причины такой ситуации газета видит в "годах упущенных возможностей" и в том, что большая часть медицинского сектора в Америке прошла модернизацию, а государственные учреждения остались позади.

На фоне этого 35 американских штатов отменяют ограничения, в частности, распоряжения о самоизоляции, добавляет Politico.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 1 327 720 человек, скончались 79 495 и выздоровели 212 534 заболевших.