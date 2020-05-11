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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T02:27
https://ria.ru/20200511/1571260677.html
СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19

02:27 11.05.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Специалисты в госучреждениях здравоохранения США для обмена данными и отслеживания контактов заразившихся коронавирусом пользуются устаревшими способами фиксации данных и технологиями, включая факс, пишет газета Politico.
Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США - от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня - специалисты по отслеживанию контактов заболевших "тонут" в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.
"Наши возможности выполнять ту работу по отслеживанию, которую нам нужно выполнять, стеснены. У нас нет как такового единого хранилища данных по отслеживанию", - приводит издание слова координатора штата Вашингтон по реагированию на коронавирус Ракель Боно.
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Она указала, что отчетность "ведется в основном вручную". По данным издания, подобное происходит по всей стране. Причины такой ситуации газета видит в "годах упущенных возможностей" и в том, что большая часть медицинского сектора в Америке прошла модернизацию, а государственные учреждения остались позади.
На фоне этого 35 американских штатов отменяют ограничения, в частности, распоряжения о самоизоляции, добавляет Politico.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 1 327 720 человек, скончались 79 495 и выздоровели 212 534 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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