Девять человек находятся в больнице после пожара в подмосковном хосписе

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В момент пожара в хосписе подмосковного Красногорска находились 29 человек: девять из них сейчас в больнице, 11 были выведены спасателями, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы городского округа.
"Двадцать девять человек находилось в здании в момент пожара, девять человек погибли, девять человек сейчас в Красногорской городской больнице, 11 вывели спасатели", - сказал собеседник агентства.
Частный хоспис загорелся вечером в воскресенье в подмосковном Красногорске. По информации МЧС, пожар потушен, погибли девять человек.