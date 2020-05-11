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2020-05-11T02:16
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Девять человек находятся в больнице после пожара в подмосковном хосписе
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РИА Новости

Девять человек находятся в больнице после пожара в подмосковном хосписе

02:16 11.05.2020
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© Фото : МЧС РФПожар в хосписе в Красногорске
Пожар в хосписе в Красногорске
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В момент пожара в хосписе подмосковного Красногорска находились 29 человек: девять из них сейчас в больнице, 11 были выведены спасателями, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы городского округа.
"Двадцать девять человек находилось в здании в момент пожара, девять человек погибли, девять человек сейчас в Красногорской городской больнице, 11 вывели спасатели", - сказал собеседник агентства.
Частный хоспис загорелся вечером в воскресенье в подмосковном Красногорске. По информации МЧС, пожар потушен, погибли девять человек.
Пожар в хосписе в Красногорске
Вчера, 01:35
У хосписа в Красногорске, где произошел пожар, не было документов
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Пожар в хосписе в КрасногорскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасногорскПроисшествия
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