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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T02:11
https://ria.ru/20200511/1571260531.html
Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/155096/64/1550966427_368:0:2098:973_1036x0_80_0_0_b8e0e41a5c8f4f74b9c2d74b7b741c16.jpg
РИА Новости

Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции

02:11 11.05.2020
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что Пенс отправился в добровольную самоизоляцию после того, как у его пресс-секретаря был обнаружен коронавирус.
На этой неделе у ряда сотрудников Белого дома нашли коронавирус, после чего там были усилены меры предосторожности. В частности, вирус был найден у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер.
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Из-за контакта с зараженными в добровольную самоизоляцию ушли директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, которые были в составе специальной рабочей группы по координации действий в борьбе с COVID-19. Группа под руководством вице-президента Майка Пенса ежедневно собирается в Белом доме, в ее работе принимает участие и президент Дональд Трамп.
Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID-19 в США превысило 1,3 миллиона человек, более 78 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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