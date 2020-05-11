Эксперт объяснил, как безопасно начинать разговор по телефону

"История о том, что вместо "да" нужно всегда говорить "алло", иначе мошенники подберут биометрический код к вашему банковскому счету или возьмут на ваше имя кредит, относится, скорее, к области городского фольклора. Голосовая авторизация платежей устроена сложнее, требует для записи образцов голоса специального оборудования и, что важнее всего, пока нигде не работает", — пояснил он.

Что касается правил безопасного разговора по телефону, то придерживаться, по сути, надо лишь одного: если абонент вам не знаком – не говорить ничего. Если вы частный клиент и вам зачитывают распространенный скрипт о платежах, которые вы не совершали – лучше вообще повесить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.