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2020-05-11T02:10
https://ria.ru/20200511/1571260457.html
Психолог рассказал о переменах в сексуальной жизни россиян
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РИА Новости

Психолог рассказал о переменах в сексуальной жизни россиян

02:06 11.05.2020 (обновлено: 02:10 11.05.2020)
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© Depositphotos / konradbakМолодая пара
Молодая пара
© Depositphotos / konradbak
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Пандемия коронавируса и самоизоляция с карантином изменили сексуальную жизнь россиян. О том, что стало лучше, а что хуже, рассказал в интервью радио Sputnik семейный психолог и сексолог Сергей Ланг.
Коронавирус COVID-19 передается половым путем и при близких контактах. Этот факт существенно изменил сексуальное поведение россиян, рассказал сексолог Сергей Ланг. По его словам, больше всего пострадали приверженцы свободной любви, они сейчас просто не могут найти пару, но и у семей могут возникнуть проблемы.
"Я рекомендую людям, которые сейчас на самоизоляции и карантине, обратить на секс большое внимание. Если вы заметили, что в условиях карантина количества секса у вас снизилось, то это говорит о проблеме в отношениях. В нынешних условиях даже 1-2 раза в неделю  – это мало. Возможно, люди не видят эту проблему или не понимают,  но она имеется. Если это не решить, то отношения дадут трещину, вплоть до развода", – полагает сексолог. 
Сергей Ланг обратил внимание на то, что в странах, где уже сняли карантин, увеличилось число разводов. Он связал это с малым количеством секса во время совместной изоляции.
С другой стороны, есть иная статистика, которая говорит о том, что с сексом, по крайней мере в России, все хорошо, рассказал в интервью радио Sputnik Сергей Ланг.
"По статистике, увеличилось количество заказов в интим-магазинах. Это свидетельствует о том, что люди хотят заниматься сексом, но они хотят делать это более разнообразно, поскольку у них появилось свободное время. Если раньше муж с женой возвращались с работы уставшими, то секс для них превращался в супружеский долг, утром рано вставать, и сексу не хотели уделять время. Сейчас время появилось для игр и для романтики", – высказал мнение в эфире радио Sputnik сексолог Сергей Ланг.
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СамоизоляцияКоронавирус в РоссииРоссиясексОбщество
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