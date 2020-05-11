Психолог рассказал о переменах в сексуальной жизни россиян

"Я рекомендую людям, которые сейчас на самоизоляции и карантине, обратить на секс большое внимание. Если вы заметили, что в условиях карантина количества секса у вас снизилось, то это говорит о проблеме в отношениях. В нынешних условиях даже 1-2 раза в неделю – это мало. Возможно, люди не видят эту проблему или не понимают, но она имеется. Если это не решить, то отношения дадут трещину, вплоть до развода", – полагает сексолог.