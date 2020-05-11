СК подтвердил данные о девяти погибших при пожаре хосписе в Красногорске

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ по Московской области подтверждает информацию о девяти погибших при пожаре в хосписе в Красногорске.
Частный хоспис загорелся вечером в воскресенье в подмосковном Красногорске. По информации МЧС, открытое горение уже ликвидировали, сообщалось о девяти погибших.
"По предварительным данным, девять человек погибли", - говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.